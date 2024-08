Freilichtbühne in Beesenlaublingen Zweite Auflage für „ParkZeit“: Beim Feiern in Beesenlaublingen geht es auch um einen guten Zweck

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr ist die „ParkZeit“ in Beesenlaublingen am Wochenende in die nächste Runde gestartet. Neben dem Spaß für die Besucher geht es dabei auch um einen guten Zweck.