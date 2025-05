Junge Skispringer Zwei Bernburger „Schanzenflöhe“ auf den Spuren von Jens Weißflog

Die Brüder Arthur und Benno Lux aus Bernburg sind erfolgreiche Nachwuchsskispringer in Rothenburg und haben einen ganz besonderen Traum. Am Samstag bestreiten sie in Wippra einen Wettkampf. Was ihr größter Traum ist.