Zum Fest der Genüsse auch „Benoby“ zu Besuch

Bernburg/MZ - Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen. Am Samstag, 24. September, werden an der Wilhelmstraße und auf dem Saalplatz in Bernburg kulinarische Leckerbissen aus aller Welt serviert. „Culinario“, das Fest der Genüsse, findet nach 2019 und pandemiebedingter Pause zum zweiten Mal statt. Es ist Teil der Interkulturellen Woche im Salzlandkreis. Schirmherrin der Veranstaltung ist die Stiftung Evangelische Jugendhilfe Bernburg. Sarah Baginski, Bereichsleiterin für Migrationsarbeit, hat sich mit ihrem Team ein buntes Programm einfallen lassen.

Wilhelmstraße wird Fußgängerzone

Am Sonnabend wird die Wilhelmstraße zur Fußgängerzone. Ab 14.30 Uhr eröffnen hier die einzelnen Stände. Eine halbe Stunde zuvor beginnt ein Festumzug an der Marienkirche in der Talstadt mit dem Ziel Saalplatz. Die musikalische Begleitung übernimmt die Schalmeienkapelle Grimschleben. Kulinarisch orientiert sich das Fest an sogenanntem „Streetfood“ − also Speisen, die wie bei Imbisswagen im Stehen genossen werden. So wird es beispielsweise kenianische, nigerianische, russische, ukrainische und syrische Spezialitäten geben. Bei der Volkssolidarität wird Kaffee und Kuchen angeboten, so dass die Festbesucher mit den Senioren des Hauses in Kontakt kommen können. Mit einem „Fettbemmen-Stand“ sind auch die Tafeln vertreten. Am Stand der Stiftung Evangelische Jugendhilfe werden Haare geflochten. Eine öffentliche Kunstgalerie wird entlang der Wilhelmstraße zu sehen sein.

„Strom und Wasser“, erzählt Sarah Baginski, „werden uns von den Geschäften an der Wilhelmstraße kostenlos zur Verfügung gestellt.“ Den Gästen stehen mobile Toiletten zur Verfügung. Ebenso dürfen für die Notdurft das „Coffee to Stay“ und das Linke-Wahlkreisbüro benutzt werden.

Berliner Musiker „Benoby“ zu Gast in Bernburg

Während Straßenmusiker auf der Wilhelmstraße unterhalten, findet auf der Bühne auf dem Saalplatz zwischen 14.30 und 18 Uhr ein gemischtes Programm statt. Unter anderem treten die „Dance Collection“, der Bernburger Stadtchor und der Kirchenkreis Egeln mit Popularmusik auf.

Zum Abschluss wird der Berliner Musiker „Benoby“ auf dem Saalplatz ein Konzert geben. Begleitet von seiner Band wird auch das Lied „Wir feiern uns“ im Repertoire des 34-jährigen Sängers sein. „Er hat genehmigt, das Lied zur Hymne der Interkulturellen Woche zu machen“, sagt Sarah Baginski. „Den ganzen Festtag wird ein Videokünstler begleiten, der am Ende ein Musikvideo zu ‚Wir feiern uns‘ erstellt.“

Am Abend erfolgt die „Staffelübergabe“ des Genussfestes an Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme. „Ziel ist es, dass die ‚Culinario‘ jedes Jahr in einer anderen Stadt des Salzlandkreises stattfindet“, so die Mitorganisatorin.