Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - „Ich wollte schon immer selbstständig sein“, sagt Ellen Schumann. Hätte Halles erste Lymphdrainage-Therapeutin in den 1990er Jahren dort ihre eigene Praxis eröffnen dürfen, würde sie wohl heute nicht in Bernburg leben. „Ich bekam aber keine Zulassung, weil die Räume zwei Zentimeter zu niedrig waren.“ Eine glückliche Fügung für die Patienten in Bernburg. Denn so wechselte die junge Physiotherapeutin nach dem Fachschulstudium an der Martin-Luther-Universität und ihrer Tätigkeit in der Sportmedizin, wo sie die Olympia-Werfer betreute, saaleabwärts. Am Montag konnte sie mit ihrem Praxispartner Michael Koudelka, dem Team und ganz vielen Gratulanten die Existenzgründung vor 25 Jahren feiern.