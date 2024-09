Kommunalpolitikerin in Nienburg

Wedlitz/MZ. - Yvonne Lehmann ist eine echte Wedlitzerin. Sie ist in ihrem Heimatort aufgewachsen, wohnt seit jeher dort und ist mit der Region fest verwurzelt. Ihre Arbeitsstelle in einer Physiotherapiepraxis in Nienburg liegt nur wenige Kilometer entfernt. „Weit weg gekommen bin ich noch nicht“, sagt die 43-Jährige lachend.