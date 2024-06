Weiterbau des Fünfgeschossers in Bernburg ist nicht absehbar. Was jetzt mit dem Gehweg passieren soll.

Wohnungsbauprojekt an der Zepziger Straße in Bernburg steht unter keinem guten Stern

Noch sperrt ein Bauzaun den Fußweg vor der verwaisten Baustelle an der Zepziger Straße ab.

Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Bernburg/MZ. - Das Wohnungsbauprojekt an der Zepziger Straße in Bernburg steht offenbar unter keinem guten Stern. Erst musste vor drei Jahren die GPV Property Development Limited aus dem bayrischen Benediktbeuern, die auf dem Areal das leerstehende Altenpflegeheim „Rosenblick“ abriss, mangels Kaufinteresse an den 42 noch gar nicht gebauten Eigentumswohnungen Insolvenz anmelden. Dann stoppte im Sommer die Berliner Senioren-Wohnen Holding GmbH, die das Grundstück aus der Insolvenzmasse erworben hatte, mitten im Rohbau für den Fünfgeschosser ihre Aktivitäten.