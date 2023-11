Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ. - Wohnen in der Feuerwache? Diesen Traum kann man sich jetzt in Könnern erfüllen. Denn die Stadtverwaltung möchte sich von seiner einstigen Feuerwache an der Neuen Straße 1 trennen, nachdem die Retter in das neue Feuerwehrgerätehaus an der Wietschke gezogen waren.