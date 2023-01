Wo weitere Blöcke in der Saalestadt in den kommenden Jahren abgerissen werden

Bernburg/MZ - Die Abrissbagger stehen nicht still. Auch in den kommenden Jahren soll sich das Neubauviertel im Süden Bernburgs weiter lichten. Das gab Holger Köhncke, Geschäftsführer der Bernburger Wohnstättengesellschaft mbH, bekannt. Erst im Spätsommer vergangenen Jahres war schweres Gerät in die Martin-Niemöller-Straße angerückt, um den Block mit den Hausnummern 36, 38 und 40 dem Erdboden gleich zu machen. „Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen“, sagt Köhncke. Sogar der so genannte ruhende Keller mit den Versorgungsleitungen ist inzwischen verschwunden.

