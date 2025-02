Nachdem Alsleben, Könnern, Nienburg und Poley bereits mit ihren Prunksitzungen gestartet sind, ist an diesem Wochenende auch das Programm in Plötzkau und Pobzig zu erleben. Wo die Narren noch los sind.

Wo am Wochenende im Altkreis Bernburg die Narren los sind

Der Einmarsch der Prinzengarde beim Karneval in Plötzkau.

Bernburg/MZ. - Die fünfte Jahreszeit strebt ihrem Höhepunkt entgegen und immer mehr Karnevalsvereine rund um Bernburg starten mit ihren Prunksitzungen. Nachdem bereits Alsleben, Könnern und Nienburg ihre diesjährigen Shows erstmals gezeigt haben, sind nun auch die Karnevalisten in Plötzkau und Pobzig an der Reihe. Wo überall am Wochenende etwas los ist, hat die MZ zusammengestellt: