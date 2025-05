könnern/mz. - Am 11. April fiel der Reinhard Kloth aus allen Wolken. Der Platzwart des SV Blau-Weiß Könnern wollte den Rasen pflegen, fand aber bis auf die fest im Boden verankerten Großfeld-Gehäuse keine Tore mehr vor. Unbekannte Diebe hatten in der Nacht vom 10. zum 11. April 2025 zwei Großfeld-, zwei Kleinfeld- und vier Mini-Tore mitgehen lassen. So etwas hatte der Platzwart in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit noch nie erlebt.

