Den ersten Auftritt haben sie schon beim Nachtumzug in Nienburg gemeistert.

Prinzenpaar in Plötzkau

Prinz Maurice I. und seine Lieblichkeit Andrea II. sind in dieser Session das Plötzkauer Prinzenpaar.

Plötzkau/MZ. - Maurice Koppehl hat schon so manche Prinzenpaare kommen (und gehen) sehen. Schließlich ist der Plötzkauer seit zwölf Jahren im Plötzkauer Karnevalsvereins Grün-Gelb. In dieser Session aber werden alle Augen auf ihn und seine Partnerin gerichtet sein, denn Maurice Koppehl und Andrea König sind in der 68. Session das Plötzkauer Prinzenpaar. Sie folgen damit auf Prinz Sebastiano I. und Prinzessin Christina I.