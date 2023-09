Wie Heimatverein das Umfeld der Kirche in Gnölbzig von Unkraut befreit

Gnölbzig/MZ - So hoch hätten Gras und Unkraut gestanden, sagt Wolfgang Hellmann und zeigt mit der Hand bis zum Knie. Davon ist rund um die Kirche St.Mauritius in Gnölbzig inzwischen nichts mehr zu sehen, denn neun Mitglieder des Heimatvereins waren vor wenigen Tagen fleißig: Bei einem Arbeitseinsatz haben sie gemäht, was das Zeug hält. Rasenmäher und Rasentrimmer waren im Dauereinsatz, wie Hellmann erzählt. Mehrere Hänger voll Gras und Unkraut hätten sie weggefahren.