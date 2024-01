Silvesterlauf in Bernburg

Bernburg/MZ. - Die Stimmung bei Teilnehmern und Organisatoren hätte besser nicht sein können. Der Silvesterlauf des PSV Bernburg zog am Sonnabendvormittag bei bestem Läuferwetter Sportler und Zuschauer auf das Gelände an der Bernburger Krumbholzallee. Der wievielte Silvesterlauf es genau war, wussten selbst die Verantwortlichen des PSV nicht genau zu sagen. Einige Besucher erinnerten sich daran, dass die Veranstaltung am letzten Tag des Jahres schon vor der Wende ins Leben gerufen worden war.