Landwirtschaft im Solarpark Wie ein Bauer Getreide und erneuerbare Energien auf einer Fläche erzeugen will

Seit gut einem Jahr steht Carlos Ramperez y Carrasco an der Spitze der Agrargenossenschaft in Könnern. Und er hat jede Menge Ideen mitgebracht. Auch die, einen Solarpark mit der Landwirtschaft zu verbinden. Was die Mitglieder des Stadtrats davon halten.