Wie ein 36-Jähriger mit gefälschter Urkunde und Unterschrift zu einer Wohnung kommen wollte

Bernburg/MZ - Manche Menschen arbeiten mit allen Tricks, ohne dabei rot zu werden. Die Staatsanwaltschaft warf einem 36-jährigen gebürtigen Burger vor, die Absicht zu haben, mit einem gefälschten Mietvertrag am 27. November 2024 eine Wohnungsübergabe zu erzwingen und am 15. Februar 2025 eine unechte Urkunde gebraucht zu haben.