Widerstand in Könnern regt sich

Die Sparkassenfiliale in Könnern soll vorübergehend geschlossen werden.

Könnern/MZ - „Ganzheitliche Beratung statt 0815“ oder „Immer für Sie da“. Das sind zwei Sätze, die zum Reklamerepertoire der Salzlandsparkasse gehören. Doch nicht nur in Könnern klafft demnächst zwischen dem Versprechen des Unternehmens und der Realität eine große Lücke. Die geplante „vorübergehende“ Schließung von 19 Filialen in der Region wegen der explodierenden Energiekosten wurde bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats in Könnern heiß diskutiert.