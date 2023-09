Der Wertstoffhof des Kreises befindet sich in Wolmirsleben direkt an der Chaussee am Ortsausgang Richtung Unseburg.

Wolmirsleben - Die Bürger aus den Mitgliedsorten der Egelner Mulde können auch in Zukunft ihren Grünschnitt, der nicht in die Biotonne passt, sowie andere recyclingfähige Abfälle im Wertstoffhof des Kreiswirtschaftsbetriebes (KWB) an der Chaussee in Wolmirsleben abgeben. Das teilte Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) im Dorfgemeinschaftshaus „Zum Adler“ mit.