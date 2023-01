Wer will alte Autosattlerei in Bernburg kaufen?

Nach zwei spektakulären Zwangsversteigerungen steht die Immobilie an der Gröbziger Straße in Bernburg wieder zum Verkauf – mit überraschendem Preis.

In den zurückliegenden Monaten wurde das Gelände der Autosattlerei an der Gröbziger Straße beräumt.

Bernburg/MZ - Die ersten Arbeiten verbreiteten Optimismus bei vielen Bernburgern. Auf dem völlig zugemüllten und zugewachsenen Gelände in und vor der ehemaligen Autosattlerei an der Gröbziger Straße, kurz vor dem Stadtteil Roschwitz gelegen, wurden Bäume gefällt. Unrat entsorgt. Die Fläche freigelegt und die Hallen geleert. Doch still ruhte der See in den vergangenen Monaten. Nichts tat sich mehr.