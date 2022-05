Wer in Edlau die Weichen gestellt hat

Ex-Bürgermeister Maximilian Preibisch feiert seinen 80. Geburtstag. Was sein Nachfolger über ihn denkt.

Maximilian Preibisch ist leidenschaftlicher Jäger und genießt sein Hobby in vollen Zügen.

Edlau/MZ - Er hat Spuren hinterlassen, die Geschicke der vier Edlauer Ortsteile Sieglitz, Hohenedlau, Kirchedlau und Mitteledlau maßgeblich geprägt. Am heutigen Donnerstag feiert Maximilian Preibisch seinen 80. Geburtstag. „Wenn er nicht so gewesen wäre, wie er ist, wäre in unserem Ort nichts passiert. Er kannte viele und vor allem die wichtigen Leute. Max hat nach der Wende die entscheidenden Weichen für die Zukunft Edlaus gestellt“, zieht der derzeit amtierende Bürgermeister Mario Schulze seinen Hut vor dem Jubilar.

Maximilian Preibisch wurde am 19. Mai 1942 in Proschwitz (Tschechien) bei Liberec geboren, kam mit seiner Familie 1945 als Kriegsflüchtling nach Edlau. Sein Vater Max führte die Geschicke des Ortes ebenfalls als Bürgermeister. Nach seiner Lehre zum Stahlbauschlosser bei Waggonbau Ammendorf absolvierte der Edlauer erfolgreich ein Studium zum Agraringenieur an der Fachhochschule Naumburg und arbeitete bis Mitte der 1980er Jahre bei der LPG. Danach war er bis zur Rente bei der Straßenbaufirma Becker-Bau Edlau als Leiter der Abteilung Hochbau tätig.

Seit 1963 ist der Jubilar mit seiner Margit glücklich verheiratet. Das Paar hat mit Katrin, Frank, Ronald und Holger vier Kinder, außerdem acht Enkel und sechs Urenkel. Von 1988 bis 2008 war Maximilian Preibisch Edlaus Bürgermeister.

Dabei zeichneten ihn Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit aus. So fuhr er 1992 fuhr gemeinsam mit Mario Schulze nach Bonn. Maximilian Preibisch hatte mitbekommen, dass es Fördermittel für die Dorferneuerung gibt. „Max wurde immer wieder hinaus komplementiert und ist immer wieder ins Ministerium gegangen. Das ging etliche Male so, bis er mit breitem Grinsen das Gebäude verließ“, erinnert sich Mario Schulze zurück.

Der Hobbyjäger hatte seinen besten Fang gemacht. Mit den Fördermitteln wurde Edlau auf Vordermann gebracht – Straßen- und Fußwege erneuert, Versorgungsleitungen gelegt (Gas, Elektro), Kläranlagen errichtet, Gewerbe angesiedelt und das Dorfgemeinschaftszentrum gebaut. „Die Sportanlage war die Grundlage dafür, dass in Edlau höherklassiger Frauenfußball gespielt wird. Sie müsste eigentlich Max-Preibisch-Zentrum heißen“, meint Mario Schulze.

Die große Geburtstagsfeier muss der ehemalige Bürgermeister jedoch verschieben. Ein grippaler Infekt hat dem Ehrenvorsitzenden des Reitvereins einen Strich durch die Rechnung und die Planungen gemacht. Doch die Party mit der Familie und den Freunden wird auf alle Fälle nachgeholt. Das steht für den Sieglitzer ganz oben auf der Agenda.