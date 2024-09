Bernburg/Mz. - Kim Weber ahnte wohl schon kurz nach der Zieldurchfahrt, dass ihre Zeit gereicht haben könnte. Das zumindest ließ ihr Lächeln vermuten. Lediglich 37,3 Sekunden benötigte die 13-Jährige, um die steile Wilhelmstraße am Freitag beim Berg-Rad-Zeit-Fahren zu bewältigen. „Ich hoffe zumindest, dass es reicht“, sagte Kim, die schon im Vorjahr das Rennen in ihrer Altersklasse gewonnen hatte. Sogar eine Sekunde schneller war die Ruderin des BRC dieses Mal, die die Wilhelmstraße regelmäßig zu Trainingszwecken hoch radelt. Und auch in diesem Jahr kam niemand an ihr vorbei.

