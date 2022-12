Wer Anhalt Bernburg in der Abwehr helfen soll

Bernburg/MZ - Einen wichtigen Termin hatten die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten SV Anhalt Bernburg bei der Festlegung des Spielplans nicht im Hinterkopf. Und zwar den Zeitpunkt des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. So steht der Bernburger Sportfan am Sonntag vor der Qual der Wahl. Er muss sich entscheiden, ob er die Handballer des SV Anhalt zum letzten Heimspiel des Jahres gegen die Sportfreunde Söhre unterstützt oder lieber das Endspiel zwischen Frankreich und Argentinien im Fernseher anschaut. Beide Partien werden um 16 Uhr angepfiffen. Die Trauer bei den Anhalt-Handballern über das Ausscheiden der DFB-Auswahl wird sich auch aufgrund dieser unglücklichen Konstellation in Grenzen gehalten haben.