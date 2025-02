Bernburg/Nienburg/Güsten/ Könnern. - Verliebt, verlobt, verheiratet? Zumindest das Heiraten war im vergangenen Jahr im Altkreis Bernburg nicht so angesagt. Denn wie eine Umfrage in den Standesämtern im Altkreis Bernburg ergeben hat, war 2024 bei Paaren kein besonders beliebtes Jahr, um den Bund fürs Leben einzugehen: Lediglich 184 Eheschließungen wurden in Bernburg, Könnern, Nienburg und der Verbandsgemeinde Saale-Wipper registriert. Das sind 19 weniger als im Jahr zuvor. Nur zu Corona-Zeiten waren die Zahlen ähnlich niedrig – und damals vermutlich wegen der zahlreichen Einschränkungen. Unter den Paaren, die 2024 vor den Traualtar getreten sind, war lediglich in Saale-Wipper ein gleichgeschlechtliches.

