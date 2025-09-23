Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb statt. Auch die Elektrik wird erneuert. Wann die Arbeiten beendet sein sollen.

Weniger bunt: Warum die Wände in der Kita in Alsleben jetzt eine einheitliche Farbe haben

So sieht einer der sanierten Räume in der Kita in Alsleben aus.

Alsleben/MZ. - Die „Entdeckerwelt" der Großen in der Kita „Gänseblümchen" in Alsleben ist nahezu leer geräumt. Lediglich ein paar Stühle und Tische sowie Schränke stehen noch. Die restlichen Sachen, wie Spiele oder Forschermaterialien, wurden ausgeräumt und (vorübergehend) an einen anderen Ort gebracht.