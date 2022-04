Wem die alten Schätze im Bernburger Schloss tatsächlich gehören

Sammlungen wurden untersucht. Ergebnisse bringen Licht in das Dunkel der Geschichte.

Bernburg/MZ - Am 13. April fand der 4. Internationale Tag der Provenienzforschung statt, an dem sich über 120 Kultureinrichtungen in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und den USA beteiligten. Auch das Museum Schloss Bernburg gehörte zu diesen Einrichtungen.