Breakdance-Workshop Weltmeister Nico Hilger macht Schüler aus Bernburg fit für ihren Auftritt auf dem Kulturmarkt
In einem zweitägigen Kurs lernen Sechstklässler des Campus Technicus einige Breakdance-Elemente. Dabei geht es nicht nur ums Tanzen.
10.10.2025, 10:08
Bernburg/MZ. - Mit einem Lächeln betreten die Sechstklässler die Aula der Sekundarschule Campus Technicus. Die meisten zumindest. Sie freuen sich offenbar auf das, was sie gleich erwartet: Es ist Tag zwei eines Breakdance-Workshops mit Weltmeister Nico Hilger, der ein ehrgeiziges Ziel hat: „Ich will die Schüler in kurzer Zeit fit machen für einen gemeinsamen Auftritt“, erklärt der Tänzer, Trainer und Coach aus Magdeburg. Möglich wurde der Workshop durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.