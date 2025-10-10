In einem zweitägigen Kurs lernen Sechstklässler des Campus Technicus einige Breakdance-Elemente. Dabei geht es nicht nur ums Tanzen.

Weltmeister Nico Hilger macht Schüler aus Bernburg fit für ihren Auftritt auf dem Kulturmarkt

Weltmeister Nico Hilger zeigt den Sechstklässlern am Campus Technicus einige Schritte beim Breakdance.

Bernburg/MZ. - Mit einem Lächeln betreten die Sechstklässler die Aula der Sekundarschule Campus Technicus. Die meisten zumindest. Sie freuen sich offenbar auf das, was sie gleich erwartet: Es ist Tag zwei eines Breakdance-Workshops mit Weltmeister Nico Hilger, der ein ehrgeiziges Ziel hat: „Ich will die Schüler in kurzer Zeit fit machen für einen gemeinsamen Auftritt“, erklärt der Tänzer, Trainer und Coach aus Magdeburg. Möglich wurde der Workshop durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.