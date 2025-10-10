weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Breakdance-Workshop: Weltmeister Nico Hilger macht Schüler aus Bernburg fit für ihren Auftritt auf dem Kulturmarkt

Breakdance-Workshop Weltmeister Nico Hilger macht Schüler aus Bernburg fit für ihren Auftritt auf dem Kulturmarkt

In einem zweitägigen Kurs lernen Sechstklässler des Campus Technicus einige Breakdance-Elemente. Dabei geht es nicht nur ums Tanzen.

Von Susanne Schlaikier 10.10.2025, 10:08
Weltmeister Nico Hilger zeigt den Sechstklässlern am Campus Technicus einige Schritte beim Breakdance.
Weltmeister Nico Hilger zeigt den Sechstklässlern am Campus Technicus einige Schritte beim Breakdance. Foto: Susanne Schlaikier

Bernburg/MZ. - Mit einem Lächeln betreten die Sechstklässler die Aula der Sekundarschule Campus Technicus. Die meisten zumindest. Sie freuen sich offenbar auf das, was sie gleich erwartet: Es ist Tag zwei eines Breakdance-Workshops mit Weltmeister Nico Hilger, der ein ehrgeiziges Ziel hat: „Ich will die Schüler in kurzer Zeit fit machen für einen gemeinsamen Auftritt“, erklärt der Tänzer, Trainer und Coach aus Magdeburg. Möglich wurde der Workshop durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.