Bernburg/MZ. - Wenn Christine Ploschenz tanzt, dann am liebsten mit vollem Körpereinsatz. „Ich probiere gern, was möglich ist", sagt die neue Tanzpädagogin am Bernburger Theater, die die Arbeit Anfang April aufgenommen hat. Am besten gelinge ihr das beim zeitgenössischen Tanz (auch als Contemporary Dance bekannt). Es ist die Mischung aus verschiedenen Bewegungstechniken und Elementen aus der Kampfkunst, auch Yoga, die sie faszinieren. Moderner oder zeitgenössischer Tanz habe aber auch etwas mit einer bestimmten Form von Kommunikation untereinander zu tun. Der Tanz wäre oft sehr raumgreifend. Es sei ein Spiel zwischen dem Einzelnen und der Gruppe, beschreibt es Ploschenz.

