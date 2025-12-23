Ein Bernburger Rentnerehepaar verschickt mit DHL Geschenke für die Verwandtschaft in Tschechien. Was die beiden einen Tag später im Briefkasten finden, versetzt sie in einen Schock.

Dieser Brief, einem bei Post/DHL offenbar illegal geöffneten Weihnachtspaket beigelegt, wurde an den Absender in Bernburg zurückgesandt.

Bernburg/MZ. - Vor der Wende stapelten sich zur Weihnachtszeit die Pakete in den Verteilerzentren der ehemaligen DDR, wie beispielsweise in der Bahnpost. Vor allem die Menschen, die Verwandtschaft in der BRD hatten, warteten sehnsüchtig auf das begehrte „Westpaket“. Trotz des enormen Arbeitsaufwandes kamen 95 Prozent der Sendungen mit Jacobs-Kaffee, Kaugummi, Apfelsinen oder Levis-Jeans pünktlich an. Die restlichen fünf Prozent der Adressaten holten ihr „Weihnachtsfest“ zwischen den Feiertagen mit den Produkten aus dem Westen nach.