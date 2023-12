Warum Abgänger aus der Gemeinschaftsschule Könnern ihr Abi künftig nicht mehr in Aschersleben, sondern in der Kreisstadt bauen. Zehn Zehntklässler nutzen derzeit eine Schnupperwoche am Carolinum.

Weg zum Abitur führt für Könneraner Schüler ab 2024 über das Gymnasium Carolinum in Bernburg

Torsten Wiehle (links) und Marco Thalmann (2. von rechts) schauen den Zehntklässlern Alexander Paschinski und Lennert Makowski aus Bernburg sowie William Nicolai (rechts) aus Könnern, die gemeinsam im Physikunterricht am Bernburger Gymnasium Carolinum lernen, über die Schulter.

Bernburg/Könnern/MZ. - Erstmals seit vielen Jahren werden Zehntklässler aus Könnern, die nach dem Erweiterten Realschulabschluss auch das Abitur erwerben wollen, diese Reifeprüfung wieder in Bernburg ablegen. Der Kreistag stimmte am Mittwoch einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung zwischen dem Gymnasium Carolinum und der Gemeinschaftsschule Könnern zu, die bereits jetzt durch eine Schnupperwoche mit Leben erfüllt wird.

Kreisgrenzen zerfließen

Die einstige Erweiterte Oberschule (EOS) „Karl Marx“ führte jahrzehntelang die besten Schüler aus dem gesamten Landkreis Bernburg zum Abitur, ehe nach der Wiedervereinigung diese territorialen Grenzen verschwammen. Ein Teil der Nienburger Schüler besucht seitdem das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Calbe. Dafür entscheiden sich mittlerweile immer mehr Güstener für das Carolinum in der Kreisstadt. Im Raum Könnern gewährleistete das Evangelische Gymnasium Trebitz lediglich drei Jahre eine wohnortnahe Unterrichtsversorgung. Mit der Umwandlung der Sekundarschule Könnern zu einer Gemeinschaftsschule ab 2016 wurde eine Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule in Aschersleben vereinbart, die anders als Könnern eine gymnasiale Oberstufe anbot. Doch damit ist mangels Schülern nun Schluss. Ambitionierte Zehntklässler aus Könnern müssen sich ab kommendem Schuljahr Richtung Kreisstadt orientieren, wollen sie noch die Hochschulreife erwerben. Es ist ein Weg zurück in historisch gewachsene Verbindungen.

Die Kooperation soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern wir wollen sie mit Leben erfüllen. Torsten Wiehle

Darüber freut sich Torsten Wiehle. „Die Kooperation soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern wir wollen sie mit Leben erfüllen“, sagt der Leiter des Carolinums. In den Könneraner Lehrerkollegen sieht er nach den ersten Kontakten gute Partner für eine künftig fruchtbringende Zusammenarbeit. „Die Verbindung menschelt“, schätzt er ein.

Unsere leistungsstärksten Schüler sollen so selbst einschätzen, wo sie stehen, und ihr Niveau prüfen. Marco Thalmann

Berührungsängste abbauen sollen auch die Jungen und Mädchen von der Gemeinschaftsschule Könnern, die mit dem Abitur liebäugeln. 10 der rund 90 Zehntklässler absolvieren seit Mittwoch eine Schnupperwoche am Bernburger Gymnasium. „Unsere leistungsstärksten Schüler sollen so selbst einschätzen, wo sie stehen, und ihr Niveau prüfen“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Marco Thalmann, der als Vertrauenslehrer seine Schützlinge in diesen Tagen begleitet.

So normal wie möglich

Der gemeinsame Unterricht mit den gleichaltrigen Gymnasiasten soll laut Torsten Wiehle wie immer ablaufen. „Wir machen kein Extraprogramm für die Könneraner Schüler. Wir versuchen, ihre Neugier durch Normalität zu befriedigen. Sie sollen das Normale als angenehm empfinden.“

Berührungsängste nehmen

Marco Thalmann ist glücklich, dass die Möglichkeit geschaffen wurde, in den Unterricht eines Gymnasiums hineinzuschnuppern. „Gerade bei den Eltern existieren Ängste, dass der Sprung ans Gymnasium für ihre Kinder zu groß sein könnte, obwohl wir Pädagogen das anders einschätzen.“ Diese Ängste sollen im Idealfall genommen werden. Aus Sicht von Marco Thalmann gibt es noch ein paar Zehntklässler mehr, die das Potenzial fürs Abitur haben, sich aber nicht zur Schnupperwoche trauten. Er weiß jedoch auch, dass angesichts des Fachkräftemangels viele Firmen bei Schülern um eine Ausbildung nach dem Realschulabschluss werben. Das sei grundsätzlich in Ordnung. „Wir sind ja eine Schule mit starker Berufsorientierung. Dennoch gibt es für die Besten auch einen anderen Weg, den wir aufzeigen wollen.“

Neue Erkenntnisse auch fürs Carolinum?

Torsten Wiehle erhofft sich von der Schnupperwoche ebenfalls wertvolle Erkenntnisse fürs Carolinum. „Ich werde mit den Schülern aus Könnern Feedback-Gespräche führen“, kündigt er an. Der Schulleiter verspricht sich viel davon, zu erfahren, wie Schüler von außen auf das Gymnasium blicken. Diese Hinweise könnten für Verbesserungen genutzt werden.

Start erneut in 10. Klasse

Wer sich nach dem Erweiterten Realschulabschluss für den weiterführenden Weg zum Abitur entscheidet, muss die 10. Klasse am Carolinum wiederholen. Grund ist das Kurssystem in der gymnasialen Oberstufe, das drei Jahre dauert. Sowohl Torsten Wiehle als auch Marco Thalmann sehen diesen vermeintlichen Rückschritt aber eher als Vorteil, weil den Jugendlichen mehr Zeit bleibe, sich an den höheren Leistungsdruck anzupassen.

Steigende Schülerzahl in nächsten Jahren

Derzeit werden am Carolinum an den zwei Standorten Friedensallee und Schloßgartenstraße insgesamt 752 Schüler unterrichtet. Inklusive der Könneraner wird fürs kommende Schuljahr mit 805 Schülern in 32 Klassen zwischen den Klassenstufen 5 und 12 gerechnet. Laut Prognosen der Kreisverwaltung soll im Schuljahr 2029/30 mit 898 Schülern ein vorläufiger Spitzenwert erreicht werden, ehe die Zahlen wieder sinken.