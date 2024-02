Könnern/MZ. - Seit mehr als zehn Jahren arbeiten die Gemeinschaftsschule Könnern, das Kinder- und Jugenddorf Belleben sowie die freiberufliche Percussionstin Simone Juppe zusammen. Auch in diesem Jahr fand ein Trommelworkshop im Könneraner Kulturhaus statt. An dem nahmen neben den Musiklehrern auch acht Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Schul-Band im Alter zwischen 9 und 16 Jahren aus den beiden Bildungseinrichtungen teil. „Die Kinder waren begeistert und haben den Workshop super angenommen“, erzählte Ines Franzelius von der Gemeinschaftsschule Könnern.

Simone Juppe hat vor mehr als 20 Jahren dieses Hobby für sich entdeckt, als sie bei einem Anfängerkurs mit afrikanischen Trommeln Bekanntschaft schloss. „Seitdem hat mich dieser Rhythmus nie wieder losgelassen“, erzählt die 55-jährige Hallenserin, die bei etwa 30 Workshops im Jahr in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs ist. Dabei arbeitet Simone Juppe nicht nur mit Kindern, sondern nimmt auch Senioren mit. „Ich bin als Ergotherapeutin in einem Pflegeheim tätig. Auch die älteren Herrschaften haben ihren Spaß beim Musizieren auf den verschiedenen Trommeln.“ Um die Menschen mitzunehmen, setzt die Hallenserin auf einfache, kurze Sätze aus dem Alltag, um einen Rhythmus zu kreieren. Beispiel: „Wir haben Spaß.“ Damit möchte die Percussionistin die Kreativität gerade der jungen Menschen wecken.

„Meistens sagen die Kinder, ich kann mir keinen Rhythmus ausdenken. Ich weiß nicht, wie es geht“, erzählt Simone Juppe. Dabei sei es gar nicht so schwer. Einfache Musik könne jeder machen. „Das ist häufig viel schöner, als die Musik kompliziert zu gestalten“, so die Hallenserin weiter. „Es entstehen bei jedem Workshop neue Rhythmen. Mann kann nie etwas verkehrt machen. Die Kinder sollen sich austesten.“

Und natürlich inspirierte Juppe die Mitglieder der Schülerbands auch, bekannte Songs „nachzutrommeln“. Bei „We will rock you“ von Queen klappte es beispielsweise besser als bei „Atemlos“ von Helene Fischer. Den Kindern hat es so gut gefallen, dass sie eine Zugabe wollten. „Sie wollten aushandeln, dass sie nicht schon mit dem Schulbus nach Hause fahren müssen, sondern ich organisieren sollte, dass ihre Eltern sie später abholen“, verriet Ines Franzelius. Sie freute sich darüber, dass die Mädchen und Jungs an diesem Tag so viel Freude hatten.