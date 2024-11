Die Veranstaltung findet am 14. März 2025 erstmals statt. Welche Idee dahinter steckt und wo es Karten gibt.

Was Kinder und Eltern beim „Kids&Art“ in Bernburg erwartet

Bernburg/MZ. - Malen kann jeder. Davon ist Luisa Liebefinke überzeugt. Man müsse sich nur trauen. Und das geht vielleicht noch etwas leichter in gemütlicher Runde. Daher veranstaltet Luisa Liebefinke seit zweieinhalb Jahren das „Wine&Art“ in der Gaststätte „Karl’s Platz“ - also eine Art Malkurs, bei dem man ein Glas Wein oder auch andere Getränke genießen kann. 16 Veranstaltungen hat es bisher gegeben.