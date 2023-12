Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - In den letzten Minuten schmolz der zusammengeschobene Schnee am Spielfeldrand fast zusammen. So heiß ging es emotional in der Schlussphase beim Verbandsliga-Duell zwischen dem SC Bernburg und Rot-Weiß Thalheim zu. Philipp Giemsa handelte sich nach einem Trash-Talk mit dem hitzköpfigen Gäste-Kapitän Marcel Trojandt unnötig, aber verdient, die gelbe Karte ein.