Zwei Bernburgern ist am Amtsgericht Bernburg der Prozess gemacht worden. Sie sollen einem anderen nach einem gemeinsamen Zechgelage eine Abreibung verpasst haben. Wieso dem Richter dennoch nur ein Freispruch blieb - und ein guter Rat in Sachen Bierflaschen.

Bernburg/MZ. - Wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung haben sich zwei Angeklagte im Alter von 46 und 38 Jahren am Amtsgericht in Bernburg zu verantworten gehabt. Am 2. März 2024 hatte die Tochter mit ihrem Freund ihren Vater in seiner Wohnung in Bernburg besucht.