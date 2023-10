Bernburgs Team hatte es am Sonntag mit dem HC Burgenland zu tun. Wie das Spiel gelaufen ist.

Christian Herz hat acht seiner elf Würfe versenkt. Zum Sieg reichte das am Sonntag aber nicht.

Bernburg/MZ. - Vergangene Woche durch einen direkt verwandelten Freiwurf von Ivan Kolak in Stralsund noch einen Punkt gerettet, am gestrigen Sonntag einen direkt verwandelten Freiwurf kassiert. Marcel Popa traf den SV Anhalt in letzter Sekunde mitten ins Herz, rettete dem Tabellenvorletzten HC Burgenland mit seinem Treffer zum 23:23 (10:10)-Endstand einen Punkt. Die Bernburger Handballer verpassten damit die große Chance, sich etwas weiter von der Abstiegszone der dritten Liga Nordost abzusetzen.