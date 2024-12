Rock-Legende Peter Maffay ist in dieser Woche für ein ganz besonderes Projekt an die Saale gekommen. Dort, wo sein Buch gedruckt wird, signierte er eine Vielzahl von Exemplaren. Die sind für einen besonders guten Zweck gedacht. Was das mit Maffays „zweitem Zuhause“ Halle zu tun hat.

Calbe. - Peter Maffay, seit Jahrzehnten umjubelter Rockstar in der Bundesrepublik, weilte am vergangenen Mittwoch in dieser Woche in einer ganz besonderen Mission in Calbe: Im Grafischen Centrum Cuno (GCC) signierte er 700 Exemplare seines Buches „Kein Weg zu weit – 55 Jahre Rock“n„ Roll in Bildern“ für jene Fans, die während der vorangegangenen Autogrammstunden nicht zum Zuge gekommen waren und sich um ein signiertes Exemplar beworben hatten.