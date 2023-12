Ein Azubi, zwei Abschlüsse Warum Marc Milinski aus Bernburg gleich zwei Berufe richtig gut gelernt hat

Marc Milinski ist bester Instandhaltungsmechaniker im Bereich der IHK Halle. Der Schackstedter arbeitet in Könnern in der Zuckerfabrik. Was ihn dort verschlagen hat und welchen Job er vorher schon bei Emde in Staßfurt gelernt hat.