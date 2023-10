Live-Musik, Kabarett, Feuershow und mehr begeistern Kulturfans am Kurhaus.

Kulturmarkt in Bernburg ist echter Besuchermagnet

Bernburg/MZ - Das Kurhaus zog am Samstag die Kulturfans wie ein Magnet an. Dabei kamen die Besucher bei der zwölften Auflage des Kulturmarkts voll auf ihre Kosten. Den ganzen Tag lang traten Künstler in der Kurmuschel und auf der Kleinkunstbühne auf. Bands sorgten für musikalische Unterhaltung, das Kabarett M!Pört für Lacher im Publikum. Der Stadtchor trat auf. Tahira und Elenya mit ihrer Feuershow sowie die Musikgruppe „Länett“ sorgten für einen würdigen Abschluss.