Vor fast drei Jahren fanden Beamte in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper nach einem anonymen Hinweis eine Indoor-Plantage für den Anbau von Cannabis. Jetzt kam es erst zum Prozess. Dabei profitierten die Angeklagten von allem, was sich seitdem geändert hat.

Ein Blick in eine andere Indoor-Plantage. Bei den beschriebenen Fall fanden die Beamten in den 91 Pflanztöpfen nur zwei Cannabispflanzen.

Bernburg/mz. - Ein anonymer Hinweis hat die Beamten auf die Spur gebracht. Am 25. September 2021 fanden sie in einem Ort in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper eine in einer Scheune professionell errichtete Indoor-Plantage mit einem entsprechenden Lüftungs- und Bewässerungssystem für Cannabispflanzen.