In der 3. Liga ist Anhalt am Samstag zu Hause gegen Berlin gefordert. Wie der Trainer den Gegner einschätzt.

Clemens Grafenhorst (am Ball) kommt nach überstandener Verletzung immer besser in Schwung.

Bernburg/MZ - Fünf Spieltage vor dem Saisonende tobt in der dritten Handball-Liga Staffel Ost der Kampf um den Klassenerhalt mit unverminderter Spannung. Sieben Teams sind darin noch involviert und hoffen, so schnell wie möglich das rettende Ufer zu erreichen. Auch an diesem Wochenende stehen sich vier Konkurrenten im direkten Vergleich gegenüber. So trifft HaSpo Bayreuth auf die Reserve des SC Magdeburg.