Bergknappenverein erinnert in Friedenshall an Teufbeginn für ersten Schacht. Warum die Inbetriebnahme so lange dauerte und in den 1960er Jahren das Aus kam.

Vereinsvorsitzender Henning Moye (links) legte mit anderen Bergknappen am ersten Bernburger Salzschacht in Friedenshall einen Kranz nieder.

Bernburg/MZ. - Knapp 40 Mitglieder des Bergknappenvereins haben am Montagabend in Friedenshall an den Beginn des Salzbergbaus in Bernburg vor 140 Jahren erinnert. Am 15. September 1884 hatte dort die traditionsreiche Geschichte dieses Industriezweigs in der Stadt mit dem Teufbeginn des Ernest-Solvay-Schachtes ihren Anfang genommen.