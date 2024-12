Baalberge/MZ. - Wo wurde einst eigentlich in Kleinwirschleben geturnt? Und wo in Baalberge Uhren gebaut? Fragen, auf die der neue Kalender 2025 die passenden Antworten hat. Denn nun schon zum zehnten Mal haben Baalberges Ortsbürgermeister Heiko Scharf (parteilos) und Ortschronist Eckhardt Scholz für den neuen Baalberge-Kalender in den Tiefen der Ortschronik und in unzähligen alten Bildern gewühlt, um gemeinsam mit den Einwohnern des Ortes auf Zeitreise zu gehen.

