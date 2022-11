Video: Uralt-Weihnachtsmann und sein Esel in der Heimatstube Könnern aufgetaucht

Mehr als fünf Jahrzehnte erfreuten ein Esel und der Weihnachtsmann die Kinder in einem Schaufenster in Könnern. Nun sollen sie wieder die Jungen und Mädchen in der Stadt erfreuen.

Könnern/MZ - Es ist ein kleines Vorweihnachtswunder, das Peter Sander, Vorsitzender des Könneraner Heimatvereins, die Tränen in die Augen getrieben hat. Denn dieser Karton, den er vor wenigen Tagen in die Hand gedrückt bekam, enthält eine ganz besondere Kindheitserinnerung. Nicht nur an seine, sondern die von Generationen von Jungen und Mädchen in Könnern. Immer im Advent hatten sie ein Ziel: das Schaufenster des Kurzwarengeschäfts der Familie Leitloff.