Nienburg/MZ. - So hell erleuchtet sind die Straßen von Nienburg wahrscheinlich noch nie nach Sonnenuntergang gewesen wie an diesem Samstagabend. Hunderte Lichterketten baumelten an den Teilnehmern des 1. Nachtumzuges, den der Nienburger Carnevals Club (NCC) anlässlich des 45-jährigen Bestehens veranstaltet hat. Doch ausgerechnet zur Premiere mussten die Zuschauer am Straßenrand etwas länger auf die bunt verkleideten Narren warten.

Bahnschranken sind dazwischen gekommen

Denn die Bahn machte den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung. Bevor sie die ersten Bonbons und Popcorn-Tüten an die Kinder verteilen konnten, mussten sie geduldig an den Bahnschranken warten.

Doch der Ärger über den Zwischenstopp war nur von kurzer Dauer. Stattdessen marschierten die Umzugsteilnehmer im Takt der rund 50 Guggenmusiker, die gemeinsam mit dem Narrenverein aus Jestetten an der deutsch-schweizerischen Grenze extra für das Karnevalswochenende zu Besuch waren. Aber nicht nur sie kamen beim Publikum richtig gut an.

Unzählige Lichterketten an den Kostümen

Auch alle anderen Teilnehmer, die sich viel Mühe gaben, in der Dunkelheit gut zu sehen zu sein. Und so leuchtete das Kleid der Karnevalsprinzessin aus Plötzkau dank grüner LEDs besonders hell. Ein Highlight waren aber auch andere Kostüme. So hatten sich einige in Unterwasserwesen verwandelt. Mit Regenschirmen auf dem Kopf und beleuchteten Bändern, die daran herunter hingen, begeisterten sie das Publikum in ihren Quallenkostümen. Aber auch noch einige andere Vereine beteiligten sich am Umzug, der diesmal jedoch nicht von großen Fahrzeugen begleitet wurde, wie in den zurückliegenden Jahren. „Für uns war das ein Sicherheitsfaktor. Wir wollten kein Risiko eingehen“, sagte NCC-Karnevalspräsident Uwe Gerstner.

Stattdessen hatten unter anderem der Schackstedter Karnevalsverein, der in der kommenden Woche sein 70-jähriges Bestehen ebenfalls mit einem Festumzug durchs Dorf feiert, die Mitglieder des Fördervereins der Feuerwehr Latdorf/Pobzig, der Grundschule Nienburg und des Wasserturmvereins beleuchtete Bollerwagen dabei, aus denen die Musik hallte.

Was sagen die Zuschauer?

Die brauchte die Schalmeienkapelle aus Grimschleben natürlich nicht. Stattdessen stimmten ihre Mitglieder mit den Instrumenten schon auf die Aftershow-Party nach dem Umzug im Klubhaus Maxim Gorki ein. Bis dahin konnten sich die Zuschauer bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt mit Glühwein, Apfelpunsch und Bratwürstchen aufwärmen. Das taten auch Erika Richter und Monika Schewe aus Nienburg. Ihr Fazit nach der Premiere des Nachtumzugs in Nienburg: „Uns hat er sehr gut gefallen, aber für das kommende Jahr wünschen wir uns wieder einen Umzug am Tag.“ Denn auch ihnen war aufgefallen, dass diesmal weniger Kinder und auch Zuschauer den Umzug am Straßenrand verfolgten. „Im Dunkeln war es auch schwer für die Kinder, die Süßigkeiten aufzusammeln“, sagte Erika Richter.

Plan für 2025

Das sollten sie auch nicht. „Um kein Kind in Gefahr zu bringen, haben wir die Süßigkeiten direkt in die Hände oder die Taschen übergeben“, sagte Uwe Gerstner. Der Nachtumzug sei ein Test anlässlich des Jubiläums gewesen. Er machte deshalb ganz klar: „Wir wollen an der Tradition am Rosensonntag festhalten.“ Und somit dürfen sich die Nienburger und Gäste im Jahr 2025 wieder auf einen Umzug am Tag freuen.

