Die Bundespolizei hat eine 17-Jährige in Könnern festgenommen, die gleichzeitig als vermisst gemeldet war und gegen die ein Haftbefehl vorlag. Wie es nun mit ihr weitergeht.

Vermisste 17-Jährige in Könnern aufgetaucht und festgenommen

Für eine 17-Jährige klickten in Könnern die Handschellen.

Könnern/MZ - - Eine junge Frau, die sowohl vermisst als auch von der Polizei gesucht wurde, ist jetzt wieder aufgetaucht. Das meldet die Bundespolizei. Beamte hätten am Donnerstag gegen 9 Uhr die 17-Jährige in Könnern aufgegriffen. Als Beamten die junge Frau kontrolliert hätten, habe sich bei der Abfrage im polizeilichen Informationssystem ergeben, dass es seit November einen Haftbefehl des Amtsgerichts Bernburg gegen sie gebe.

Das Mädchen hatte sich dort wegen des Vorwurfs des Diebstahls vor Gericht verantworten sollen, war aber nicht zur Verhandlung erschienen. Die Bundespolizei nahm die 17-Jährige fest. Danach wurde sie dem zuständigen Richter im Amtsgericht Bernburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl und ordnete, aufgrund der diversen Straftatdelikten in der Vergangenheit, die sofortige Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Halle an.