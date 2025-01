Alsleben/MZ. - Das neue Jahr hat gerade erst angefangen, aber in Alsleben blickt man schon auf den Sommer voraus. Denn erstmals ist in der Schiffer- und Mühlenstadt 2025 ein Sommerfest geplant, das besonders auch für die jungen Leute attraktiv sein soll. „Wir wollen gezielt auch die jungen Leute ansprechen und für die Gemeinschaft begeistern“, heißt es in einem Schreiben des Kulturausschusses, das in den nächsten Tagen unter anderem an Firmen versendet wird. Stattfinden soll das Ganze am Samstag, 28. Juni, auf der Festwiese.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.