Ärger auf der Fußgängerbrücke in Bernburg: Dort haben Vandalen die frisch bepflanzten Blumen aus den Kästen gerissen. Das wird nun unternommen.

Bernburg/MZ/KT. - Geschockte Blicke bei Passanten: Nicht einmal eine Woche steckten die Blumen in den Blumenkästen an der Fußgängerbrücke von Bernburg, da waren am Sonntag bereits mehrere Pflanzen verschwunden.