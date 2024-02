Uwe Gerstner aus Nienburg organisiert für junge Karnevalisten ein Ferienlager in Nebra

In unmittelbarer Nähe des Ferienlagers befindet sich auch ein Schwimmbad, das begeistert genutzt wird.

Nienburg/MZ. - Das gemeinsame Erleben, Freunde aus anderen Vereinen kennenlernen, Tänze einstudieren und natürlich ganz viel Spaß haben − das sind die Hauptanliegen eines in der Bundesrepublik ziemlich einzigartigen Ferienlagers. Der Karneval-Landesverband von Sachsen-Anhalt organisiert seit mehreren Jahren für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren dieses Ferienlager in Nebra an der Unstrut.