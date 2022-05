US-Konzern Avnet baut in Bernburg: 700 neue Jobs durch Logistikzentrum

Bernburg/MZ - Bernburg steht kurz vor einem Meilenstein seiner Wirtschaftsgeschichte: Der Betrieb eines geplanten Halbleiter-Verteilzentrums des US-Konzerns Avnet wird voraussichtlich hunderte Jobs in die Region bringen und Millionen Euro an Steuern in die Stadtkasse spülen. Das gaben Vertreter des Unternehmens und der Behörden am Montag bekannt. Im Gewerbegebiet am Autobahnkreuz plant das Technologie- und Logistikunternehmen mit Sitz in den USA demnach noch in diesem Jahr den Baubeginn des Großprojektes. „Es wird ein sehr, sehr großer Standort werden“, sagte Roswitha Heiland, Avnet-Vizepräsidentin für Logistik in Europa.