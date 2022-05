Uralt-Fund aus 1955: Einstiges Super-Radio aus Bernburg aufgetaucht

Wohlsdorf/MZ - Es ist sein größter Traum gewesen - einmal das Sahnestück der in Bernburg produzierten Radios in den Händen zu halten. Noch weniger als 100 Stück sollen vor mehr als 70 Jahren überhaupt davon produziert worden sein. Und obwohl Bernhard Kitzmann aus Wohlsdorf jahrelang sämtliche Flohmärkte in der Region und regelmäßig die Internetverkaufsplattform Ebay-Kleinanzeigen durchforstet hatte - er wurde einfach nicht fündig und hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben.

