Unbekannter versucht in Bernburg, Grundschüler in sein Auto zu locken

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der vor der Franz-Mehring-Grundschule in Bernburg Kinder angesprochen haben soll. Auch in den Sozialen Medien wurde vor dem Verdächtigen gewarnt - es war zuletzt nicht der einzige Vorfall dieser Art.

Bernburg/MZ - Ein unbekannter Mann soll am Dienstagnachmittag Kinder an der Grundschule Franz Mehring angesprochen und versucht haben, sie in sein Auto zu locken. Dieser Hinweis und die Beschreibung der Person wurde der Polizei am selben Tag telefonisch gegeben. Daraufhin suchten die Beamten die angrenzenden Wohngegend nach dem Verdächtigen ab. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich die beschriebene Person selbst bei den Beamten, nachdem es in den sozialen Medien eine Warnmeldung gegeben hatte. Der Verdächtige bestritt den Vorfall und erstattete Anzeige wegen übler Nachrede.

Ähnlicher Fall in Vorwoche

In der vergangenen Woche hatte es in Bernburg einen ähnlich gelagerten Fall gegeben. Eltern hatten umgehend die Polizei gerufen und gleichzeitig die Verfolgung des 26-jährigen Täters aufgenommen. So gelang es den Einsatzkräften, die Person festzunehmen. Der Verdächtige stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Er wurde deshalb in die Salus-Klinik eingewiesen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen zu den genannten Sachverhalten dauern an.

Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass umgehend die Polizei gerufen werden soll, wenn derartige Ansprechversuche beobachtet werden. Nur so könne durch die Ermittler zeitnah reagiert werden. Warnmeldungen über die sozialen Netzwerke sind vielleicht sinnvoll, sollten aber allenfalls parallel dazu erfolgen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Bernburg.

Wer als Zeuge Angaben zu aktuellen Ansprechversuchen machen kann, wird gebeten, Hinweise an die örtliche Polizei unter der Nummer 03471/379293 weiterzugeben.