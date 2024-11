Mehrere Bäcker in Bernburg beteiligen sich am heutigen Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen an einer Aktion: Sie verteilen Brötchentüten mit besonderem Aufdruck.

Tüten mit Botschaft: Bernburger Bäckereien beteiligen sich an Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

Mehrere Bäckereien in Bernburg beteiligen sich an dem Aktionstag, darunter auch die Bäckerei Siegmann.

Bernburg/MZ - Wer heute seine Brötchen beim Bäcker holt, wird diese womöglich in einer ganz besonderen Tüte bekommen: Mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ sind tausende Tüten bedruckt und von Mitarbeitern des Bernburger Frauen- und Kinderschutzhauses vom Verein Rückenwind an mehrere Bäckereien verteilt worden. Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der seit 1981 immer am 25. November begangen wird.